Slovan nechce pustiť Strelca: Podľa Kmotríka má na prestup ešte dosť času

Talentovaný futbalový útočník David Strelec mal v dohľadnom čase odísť zo Slovana Bratislava do zahraničia.

V zákulisí sa pošuškávalo, že 20-ročný odchovanec klubu z Tehelného poľa mal namierené do talianskej Spezie, ktorá bola ochotná za neho zaplatiť 2,2 milióna eur a zrieknuť sa aj 10 percent z prípadného ďalšieho predaja. Podľa webu sport.sk boli údajne v hre aj ďalší tím Serie A Udinese Calcio a tiež španielsky Betis Sevilla. Z prestupu Strelca do zahraničia však zrejme toto leto nič nebude: Aspoň tak to vyplýva z vyjadrenia generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka ml.

"Nemáme veľa hráčov a pustiť svojho odchovanca v čase, keď máme zaručenú účasť v jednej zo skupín európskych pohárových súťaží, by nebolo správne. Myslím si, že David stále má dosť času na prestup a môže počkať pár mesiacov. Možno bude táto téma aktuálna v zime. Stať sa môže hocičo, ale momentálne som nastavený tak, že David by mal v Slovane zostať a pomôcť nám ešte v rámci európskej súťaže," cituje RTVS Ivana Kmotríka ml.

Okrem Strelca aktuálne Slovan eviduje ponuky aj na kúpu Rafaela Rataa. Ak by odišiel aj tento brazílsky útočník, "belasí" sa bezpodmienečne potrebujú posilniť o štyroch až piatich hráčov, aby boli na európskej scéne konkurencieschopní. "Strelec môže odísť, keď budeme mať za neho náhradu. A to isté platí aj o Rataovi," vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss st.

Futbalisti Slovana Bratislava si v utorok zaistili účasť v skupinovej časti niektorej z dvoch nižších súťaží v pohárovej Európe v sezóne 2021/2022. Weissovi zverenci postúpili cez Lincoln Red Imps z Gibraltáru do play-off Európskej ligy, kde na nich 19. a 26. augusta čaká grécky Olympiakos Pireus. Ak by aj slovanisti v play-off EL neuspeli, presunú sa do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy medzi jej 32 účastníkov.