Foto

Z miliónov záberov z tokijskej olympiády ešte budú odborníci vyberať ten naj. My sme ich trochu predbehli a ponúkame zopár najvtipnejších momentiek z najväčšieho športového sviatku tohto roka, z ktorých je jasné, že sa v každej aréne urputne bojovalo, no nie každého to naozaj bavilo.