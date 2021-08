Tréner Lincolnu o kurióznom góle svojho tímu: Neodpustil si žartík na Šullu

Trénera futbalistov gibraltárskeho tímu Lincoln Red Imps Micka McElweea mrzelo, že jeho tím nevyužil v odvete 3. predkola Európskej ligy početnú výhodu proti Slovanu.

Remizoval 1:1 a keďže v domácom súboji podľahol belasým 1:3, zo súťaže vypadol.

"Sme trochu sklamaní, že sme iba remizovali a nevyužili početnú výhodu. Dosiahli sme ale historický výsledok. Sme veľmi pyšní na remízu 1:1 a aj na to, ako sme hrali vonku proti klubu ako Slovan a že sme ukázali naše schopnosti. Zároveň uznávam kvalitu súpera, má skvelého trénera i hráčov,” zhodnotil duel tréner Lincolnu Mick McElwee.

Pred novinármi si neodpustil malý žartík, keď sa vyjadril k vyrovnávajúcemu gólu. Ten padol v závere zápasu po obrovskej chybe brankára Slovana Michala Šullu. Domáci gólman s loptou v náručí nechal vyprázdniť svoju šestnástku. Následne pustil loptu na zem a chystal sa ju rozohrať nohou. Školácky však odignoroval Kikeho Gómeza číhajúceho za jeho chrbtom. Filipínsky útočník, ktorý ani nemá profil na Wikipedii, využil chybu a skóroval.

"Trénujeme to každý týždeň, snažíme sa takýmto spôsobom nachytať brankárov súpera... Nie, iba žartujem,” pobavil prítomných novinárov kouč hostí. "Bola to šikovnosť nášho útočníka. Je známy podobnými kúskami a občas to vyjde. Dobre vyhodnotil situáciu, naplánoval si to a vyšlo to. Spravil to veľmi šikovne,” dodal.