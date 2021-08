Smutný večer pražských S: Slavii nestačila ani výhra, Sparta prehrala v Monaku a tiež končí

Zvučné futbalové mená Crvena Zvezda Belehrad, Glasgow Rangers a Slavia Praha v uplynulom súťažnom ročníku vyhrali svoje ligové súťaže v Srbsku, Škótsku a Česku bez toho, aby prehrali čo len jeden zápas. V utorok sa všetci traja lúčili s Ligou majstrov v 3. kvalifikačnom kole a pokračovať budú "len" v play-off Európskej ligy.

Český majster mal doma náročnú úlohu - dobehnúť dvojgólové manko z Budapešti a pridať aj postupový gól navyše. Nestalo sa ani jedno, ani druhé a Slavia Praha zostala na štíte Ferencvárosu.

Slavia z trinástich pokusov postúpila do skupinovej fázy LM len dvakrát. Play-off Európskej ligy proti Legii Varšava je pre ambicióznych "zošívaných" v zostave so Slovákmi Jakubom Hromadom a Ivanom Schranzom slabá náplasť.

"Som sklamaný, teraz to znášam ešte ťažšie ako pred rokom proti Midtjyllandu. Nehrá sa na to, kto bol napohľad lepší. Štatisticky sme boli takmer vo všetkom lepší, ale futbal sa rozhoduje v pokutovom území a my sme dali za 180 minút jeden gól. Postúpil šťastnejší tím a my sa pokúsime presvedčiť tak ako pred rokom v Európskej lige," vyhlásil tréner Slavie Praha Jindřich Trpišovský na portáli iDnes.cz.

S Ligou majstrov sa lúči aj Sparta Praha. V odvetnom zápase 3. predkola ju zdolalo na domácom trávniku AS Monako 3:1. V drese zdolaného tímu odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko, medzi náhradníkmi boli obranca Lukáš Štetina aj brankár Dominik Holec.

Sparta ako zdolaná z ligovej vetvy má istú účasť v skupine Európskej ligy UEFA.