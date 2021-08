Weiss zvozil po zápase svojich zverencov: Hlúposť Šullu, primitívnosť De Marca

Nešetril ich! Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. (56) bol po odvetnom zápase Európskej ligy s Lincoln Red Imps (1:1) spokojný s postupom. Mrzela ho domáca remíza, hnevali chyby dvoch zverencov.

"Vo futbale sa stávajú aj neuveriteľné veci. S výkonom som spokojný, s výsledkom nie. Nemôžu sa stať takéto primitívne chyby. Mali sme veľa šancí. Urobili sme tragickú chybu, ale postúpili sme. Pokúsime sa postúpiť aj do skupiny Európskej ligy. To, čo urobil Šulla bola hlúposť. Ale to, čo De Marco primitívnosť. Bude potrestaný," povedal Weiss st. po zápase pre RTVS.

Slovan sa v play off EL stretne s gréckym Olympiakosom Pireus, ktorý v 3. predkole Ligy majstrov neuspel s Ludogorcom Razgrad po rozstrele z 11 m. Úradujúci slovenský šampión už však má istú minimálne účasť v skupine novej Európskej konferenčnej ligy.