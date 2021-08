Messi už je v Paríži: Fanúšikov zdravil z okna letiska

Messi už fanúšikov parížskeho veľkoklubu zdravil z okna tamojšieho letiska. Mal pritom na sebe tričko s klubovým heslom „Ici C´est Paris“, čo v preklade znamená „Toto je Paríž“.

Podľa francúzskeho denníka L´Équipe dnes Messi prešiel lekárskou prehliadkou a podpísať by mal dvojročnú zmluvu s opciou na ďalší rok. Presun Argentínca do PSG už skôr potvrdil hráčov agent i samotný otec.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA