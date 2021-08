Barcelona nemôže vyradiť Messiho číslo: Toto je dôvod prečo

Dôvod prečo nemôže španielsky veľkoklub definitívne vyradiť ikonickú desiatku Lionela Messiho je jasný – pravidlá La Ligy.

21-ročná kariérna etapa Argentínčana spojená s Barcelonou za sebou zanechala neskutočných 672 gólov a nemenej skvelých 35 ocenení z pohľadu Messiho. Toto všetko z neho robí jednoducho najlepšieho futbalistu, aký kedy za katalánsky klub hral. Napriek tomu nemôže viacnásobný španielsky majster tieto zásluhy oceniť spôsobom, aký by si väčšina priaznivcov priala.

Španielska futbalová asociácia má dlhodobo špecifické pravidlá vzťahujúce sa na čísla dresov. Napríklad brankári majú na výber iba z troch možností – 1, 13 alebo 25. Pomerne prísne reguly sa týkajú takisto 25-členného kádra, jeho členovia si môžu vyberať iba čísla dresov v rozmedzí od 1 do 25. To znamená, že ak by Barcelona vyradila číslo 10, jednoducho by sa efektívne vzdala jedného miesta na súpiske.