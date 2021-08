Súperov obral o zásoby vody, teraz čelí nadávkam: Gauner, zločinec a darebák

Pri olympijskom maratóne Morhad Amdouni (33) zbúral ostatným vytrvalcom zásoby vody a vzal si poslednú fľašu. Teraz čelí spŕške nadávok na svoju osobu.

Gauner, zločinec, lump i darebák – takéto pomenovania si vyslúžil francúzsky bežec, ktorý sa prezentoval nie príliš športovým gestom. Podľa vlastných slov však z jeho strany nešlo o zákernosť. „Fľaše boli orosené, takže sa dosť šmýkali. Chcel som si jednu vziať hneď na začiatku radu, ale zakaždým sa mi z ruky vyšmykla,“ vysvetľuje Morhad Amdouni.

Olympijské hry v Tokiu sa mimo iného vyznačovali obrovskými horúčavami. Tento fakt zohrá podstatnú rolu najmä pri vytrvalostných disciplínach, medi ktoré maratón rozhodne patrí. Svedčí o tom aj to, že až 30 bežcov do cieľa nedorazilo. Práve vďaka Francúzovi sa viacerí z nich nemali možnosť občerstviť. „Ospravedlňujem sa, rozhodne to nebol zámer,“ priznáva s informáciou, že aj on uvažoval o odstúpení z pretekov. Napokon obsadil celkové 17. miesto.