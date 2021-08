Viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. o pohybe hráčov: Strelec odíde iba v tomto prípade

Temperamentní Taliani ho už vidia v Ligúrii, Slovan je však o dosť zdržanlivejší! Prestup talentovaného útočníka belasých a slovenskej reprezentácie Davida Strelca (20) do tímu Spezia Calcio ešte nie je vo finálnej fáze.

Novému Času to potvrdil pred včerajšou odvetou 3. predkola Európskej ligy proti Lincolnu (1:1) viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. (30).

Účastník Serie A poslal nášmu majstrovi ponuku na 2,2 milióna eur a 10 percent z ďalšieho predaja hráča. Záujem má aj ďalší prvoligista z Apeninského polostrova Udinese Calcio a španielsky Betis Sevilla.

„Ich ponuky sú veľmi podobné. Nie je medzi nimi veľký rozdiel. Možno mi večer zavolajú z niektorého z nich, akceptujú naše podmienky a David na druhý deň odíde zo Slovana. Aj to sa môže stať. Momentálne to tak nie je,“ uviedol Kmotrík.

Priznal, že Slovan pýta viac peňazí. Nie je to však jediná vec, ktorá zatiaľ blokuje odchod Strelca z klubu. V prípade postupu do skupinovej fázy európskeho pohára budú belasí počas jesene bojovať na troch frontoch. A na to je potrebný dostatočne široký káder.

„Naše finančné požiadavky nie sú extrémne vyššie ako znie ponuka. Nie sme ďaleko od seba. Potrebujeme však aj plán B. Ak by mal David odísť, musíme mať za neho adekvátnu náhradu. Nemôžeme ostať bez hráčov.“

Strelec má zmluvu na Tehelnom poli do leta 2024. Spezia, ktorá tento týždeň získala z Empoli iného slovenského útočníka Samuela Mráza, tlačí na nášho majstra.

„Nie sme v situácii, že by sme Strelca potrebovali alebo veľmi chceli predať. Iniciatíva zmeniť dres je skôr zo strany Davida. Vytvára tlak, aby sa kluby dohodli a uvoľnili sme ho. Nestaviame to do pozície, že nemôže odísť. Ak budeme mať za neho alternatívu, viem si to predstaviť. Ak nie, tak za žiadnych okolností,“ zdôraznil Kmotrík.

Slovan zvažuje najlepšie možné riešenie pre klub. Nechce zbytočne hazardovať a urobiť unáhlené rozhodnutie. Nedávno prebehla éterom správa, že na Tehelné pole by sa mohol vrátiť vo forme hosťovania slovinský kanonier Andraž Šporar. Slovan ho vlani predal do Sportingu Lisabon za 7 miliónov eur aj s bonusmi. V portugalskom tíme sa nepresadil a sezónu strávil v Brage. Nie je pre Slovan pridrahý?

„Má obrovské finančné podmienky v rámci zmluvy so Sportingom. Andraž chce prísť, no zatiaľ sme s jeho klubom nenašli dohodu na financiách. Všetko by sa mohlo doriešiť v najbližších desiatich dňoch.“

Mráz už tam je za pol milióna

Zmenil klub v rámci krajiny. Člen širšieho kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Samuel Mráz (24) prestúpil v týchto dňoch z Empoli do Spezie, kde podpísal zmluvu na tri roky. Podľa talianskych médií prišiel slovenský útočník do ligúrskeho tímu za 500-tisíc eur, pričom jeho ročný plat bude 200-tisíc eur. Mráz prichádza do Spezie po tom, čo sa mu nepodarilo presadiť v Empoli, ktoré ho posielalo na hosťovania do Crotone, dánskeho Brondby či poľského Zaglebie Lubin.