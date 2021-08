Veterán z K4 Erik Vlček o oslavách bronzu z OH: Nechceli sme sa zničiť

Hoci je štvrtá olympijská medaila Erika Vlčeka bronzová, pre najúspešnejšieho slovenského rýchlostného kanoistu má cenu zlata. V novom olympijskom cykle sa dokázal preorientovať z kilometra na päťstovku a v Tokiu potvrdil, že vo veku 39 rokov je stále platnou súčasťou štvorkajaka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„V Tokiu sme si pripili s členmi našej výpravy. Nechceli sme však ísť domov veľmi zničení, lebo nás ešte čakalo balenie a dlhý let,“ prezradil Vlček na stretnutí s novinármi.

Do slovenskej vlajkovej lode sa nominoval až na poslednú chvíľu po internom rozstrele s Csabom Zalkom. „Všetky olympiády boli náročné, no tá tokijská bola niečo extra. Som rád, že som napokon sedel v bronzovej lodi ja. Cítil som väčší tlak, pre slovenskú výpravu to bola posledná šanca získať medailu v Tokiu. Verili sme, že ak nespravíme chybu, vybojujeme bronz, Nemci a Španieli sú niekde úplne inde. Káštvorka je veľmi náročná disciplína, rozhoduje sa v centimetroch,“ uviedol Vlček.

Oslavy bronzu si užil priamo v japonskej metropole i v komárňanskej lodenici spolu s fanúšikmi. „V Tokiu nebolo na oslavy príliš veľa času. Dostali sme darčeky a maskotov, bolo to veľmi milé. Veľmi milo ma prekvapilo, koľko fanúšikov nás privítalo v Komárne, veľa z nich sledovalo naše jazdy v priamom prenose,“ dodal desaťnásobný majster sveta.

Oslavy v Komárne si užil aj Adam Botek, pre ktorého to je prvá olympijská medaila. „Teraz si užijem trochu voľna v kruhu rodiny, potom by sme mali začať s prípravou na septembrové MS v Kodani.“

Aj Samuel Baláž vybojoval olympijský kov hneď pri svojej premiére pod piatimi kruhmi. „Hovoril som chalanom, že musíme ísť vo finále svoju jazdu. Erik ma trochu krotil, že to ešte nie je v suchu, no keď som videl na tabuli, že svietime na treťom mieste, bol to super pocit.“ Myšák bol na OH 2016 v Riu členom strieborného štvorkajaka. Má pre neho o to väčšiu cenu, že sa dokázal vrátiť medzi kajakársku špičku po dvoch operáciách ramena. „Päťstovka je oveľa rýchlejšia a kratšia, človek nemôže spraviť ani jednu chybu, lebo z medailového umiestnenia môže byť piate alebo šieste miesto,“ priznal odchovanec nováckej kanoistiky.