Španielske veľkokluby vyjadrujú nesúhlas: Prečo Real žaluje prezidenta La Ligy?

Španielsky futbalový klub Real Madrid sa rozhodol na súde napadnúť prezidenta La Ligy Javiera Tebasa v súvislosti s miliardovou transakciou investičného fondu CVC Capital Partners do najvyššej španielskej súťaže.

Tebas počas minulého týždňa ako prezident La Ligy predal desaťpercentný podiel súťaže v hodnote 2,7 miliardy eur uvedenej spoločnosti. Vedenie Realu sa po porade s právnikmi rozhodlo podať žalobu na Tebasa aj zástupcov spomenutej firmy. Chystá tiež žalobu na samotný investičný fond.

Ako informuje agentúra AP, uvedenú dohodu ešte musí odsúhlasiť 42 tímov z dvoch najvyšších súťaží. Ak sa tak stane, tieto kluby by si výrazne finančne polepšili a mali by sa v tomto smere priblížiť k anglickej Premier League. Vedenie La Ligy očakáva, že väčšina tímov bude za. Real Madrid aj FC Barcelona však verejne prezentovali, že sú proti. Podľa týchto veľkoklubov by síce prijatie dohody prinieslo počas najbližších troch rokov viac prostriedkov, no z dlhodobého hľadiska by to narušilo príjmy z vysielacích práv.

Vedenie Realu nedávno informovalo, že podobnú zmluvu chcela spoločnosť CVC Capital Partners podpísať aj s najvyššími súťažami v Nemecku a Taliansku, no zlyhala.