Česká MMA zápasníčka Jindrová stručne: K lepším výkonom mi pomáha sex

Česká MMA bojovníčka Martina Jindrová sa vyjadrila jasne. Najviac jej pred zápasmi pomáha jediná aktivita.

Jednou z hostiek českej futbalovej relácie Tiki-Taka na kanáli O2 TV Sport bola v pondelok taktiež česká MMA bojvníčka a fanúšička Viktorie Plzeň Martina Jindrová. Mimo typicky rozoberaných tém zaujala divákov najmä jednou informáciou – pred náročnými tréningami a zápasmi jej osobne pomáha sex.

„Funguje to aj pred tréningami, potom na nich podám lepší výkon. Tak polhodinku, hodinku pred je to ideálne,“ s úplným pokojom povedala v programe Jindrová. Česká bojovníčka sa prednedávnom upísala známej americkej organizácii PFL. Ako sama vraví, sex jej pomáha i priamo pred ostrými nástupmi do klietky. „Môže to byť ráno alebo aj v hale. Musí to však trvať dlhšie, je to namiesto rozcvičky pred zápasom,“ vysvetľuje.