Trápenie Dunajskej Stredy pokračuje: Sereď vybojovala prvé body

Futbalisti ŠKF Sereď zvíťazili v 3. kole Fortuna ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0. Nedeľný duel, ktorý sa hral na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, rozhodol Adam Morong.

ŠKF Sereď - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Gól: 62. Morong. ŽK: Popovič, Haša - Vera, Divkovič, Balič, Beskorovajnyj. Rozhodovali: Očenáš – Vorel, Jekkel, 140 divákov.

Sereď: Iliev – Kadlec, Dias, Hurtado, Morong (85. Katunský) - Gatarič, Hučko, Jureškin – Radič (76. Potoma), Popovič (76. Machuča) – Haša (90. Michalík)

Dunajská Streda: Jedlička – Kružliak, Beskorovajnyj, Brunetti – Vera (58. Moumou), Balič (84. Veselovský), Njie (58. Rymarenko), Schäfer, Ciganiks – Divkovič (84. Zuberu), Taiwo





Dunajská Streda mohla ísť do vedenia už v 4. minúte, keď Schäfer videl vybehnutého brankára Ilieva a lobom skúšal otvoriť skóre, no netrafil bránu. Skóre sa nezmenilo ani v 9. minúte, keď sa Divkovič dostal k lopte a technickou strelou spoza šestnástky donútil Ilieva k zákroku. Sereď sa dostala k slovu až v 19. minúte, Jureškin centroval z ľavého krídla do šestnástky a našiel hlavu Hašu, jeho pokus však mieril nad bránu Jedličku. Nebezpeční hostia ohrozili bránu Serede aj v 26. minúte, Taiwo po centri Baliča z pravej strany hlavou zakončil tesne mimo. Záver prvého polčasu patril Seredi, v 41. minúte si prebral Jureškin loptu po autovom vhadzovaní a z otočky mieril nebezpečne nad brvno Jedličkovej brány. Neuspel ani Haša v 44. minúte, jeho pokus zo strednej vzdialenosti brankár hostí bez problémov chytil.



V úvode druhého polčasu hŕstka prítomných divákov nevidela záživný futbal, oba tímy si dávali pozor na chyby. Prišla však 62. minúta, Morong sa ešte pred šestnástkou dostal k lopte od Gatariča, vyslal prudkú strelu a prekonal bezmocného Jedličku – 1:0. Zvýšiť náskok Serede mohol Haša v 75. minúte, keď chcel prekvapiť vybehnutého Jedličku, ale jeho pokus zo stredového kruhu mieril mimo brány. V 82. minúte striedajúci Rymarenko vyslal strelu po zemi, ale jeho pokus spoza šestnástky neohrozil bránu Serede. Záverečný tlak Dunajskej Stredy vážnejšiu šancu nepriniesol, Sereď sa ubránila a po tesnom víťazstve si pripísala prvé tri body do tabuľky.