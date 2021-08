Tatar prehovoril: Pomôže Slovákom v olympijskej kvalifikácii?

Len nedávno sa dohodol na zmluve s New Jersey Devils. Tomáš Tatar prehovoril o tom, či pomôže Slovákom v blížiacej sa olympijskej kvalifikácii.

Koncom augusta sa Slovensko predstaví na domácom ľade v olympijskej kvalifikácii.

O miestenku do Pekingu podľa všetkého pomôže zabojovať aj niekoľko zámorských posíl, no nie je isté, či medzi nimi bude hviezdny krídelník Tomáš Tatar.

Ten sa len nedávno dohodol na novej dvojročnej zmluve s tímom New Jersey Devils.

„Ešte som o tom nehovoril s vedením New Jersey Devils. Neviem, či o tom vôbec vedia, že Slovensko čaká kvalifikácia. Opýtam sa, čo si o tom myslia. Kontrakt nie je najmenší. Určite sa na to budú pýtať aj Miro Šatan a Oto Haščák," hovoril Tatar pre Denník Šport.

„Ďalšia vec je, že pre finále som začal prípravu neskôr a momentálne ešte ani nekorčuľujem na ľade. Chcel by som začať niekedy budúci týždeň a uvidíme, ako sa budem cítiť. Budem mať čo robiť. Musí do seba veľa vecí zapadnúť, aby to bolo reálne."