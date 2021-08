Messi po dojemnej rozlúčke okamžite odchádza do nového pôsobiska: Zmluva je na svete!

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v nedeľu na dojemnej tlačovej konferencii lúčil s tímom FC Barcelona.

Aj napriek tomu, že hovoril o tom, že ešte nič nemá dohodnuté, podľa informácií ESPN krátko po absolvovaní tejto rozlúčky odcestoval do svojho nového pôsobiska - Paríža.

Utrápený Messi sa zložil na tlačovke: Dal som Barcelone všetko, nie som na to pripravený

V najbližšom čase sa Messi podrobí vstupnej lekárskej prehliadke a podpíše kontrakt. Ten bude na dva roky s ročnou opciou.

PSG si na utorok 10. augusta prenajal Eiffelovu vežu. Na nej sa uskutoční oficiálna slávnosť, na ktorej francúzsky tím oznámi angažovanie jedného z najlepších hráčov futbalovej histórie.

Breaking: Lionel Messi has agreed in principle to a 2-year deal with PSG and will travel to Paris today for a physical, sources tell ESPN.



The deal includes an option for a third year, and will be announced at the Eiffel Tower in the coming days, according to ESPN sources. pic.twitter.com/9qnI0VFje8