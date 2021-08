Legendárny tréner káštvoriek: Na viac treba celkom iný tréning!

Hovoria mu nestor rýchlostnej kanoistiky. On sám je na tento prívlastok alergický, aj keď je už vlastne na vodáckom dôchodku, celé dianie pozorne sleduje. Tibor Sóos bol pri väčšine slovenských kanoistických úspechov nielen na olympijských hrách, ale aj na svetových a európskych šampionátoch. Otázku, koľko medailí jeho zverenci vlastne získali, odbije vždy odpoveďou: „A kto by to rátal, dievča moje!“ Prehľad však stále má a vyšla mu aj predpoveď, že táto partia našich vodákov si z Tokia privezie bronzové medaily.

Túto predpoveď urobil dávno pred samotnou tokijskou súťažou a jeho zdôvodnenie sedelo. „Viem, koľko naši chalani makali. Čo všetko urobili pre to, aby tento skvelý úspech dosiahli, ale aj oni sami vedia, že tí, ktorí ich predbehli, teda Nemci a Španieli, sú celkom iná liga. V tejto disciplíne dominujú Španieli a Nemci. Posledné dva roky si práve oni medzi sebou delia medaily. Prečo? Jednoducho preto, že v ich lodiach sedia pretekári odchovaní šprintom. Tí boli nadšení z toho, že káštvorku na kilometri na olympiáde zrušili,“ spustil skúsený tréner, ktorý bol tiež veľmi sklamaný z tohto verdiktu, ktorý sa zrodil po nátlaku televíznych spoločností. „Päťstovka a kilometer si vyžadujú celkom iný tréning. Od začiatku. Naši chalani sú vlastne prerobení šprintéri, preto je bronzová medaila takým veľkým úspechom,“ pokračoval Tibor Sóos, ktorý vyslovil pochvalu aj trénerskej dvojici Peter Likér a Andrej Wiebauer pre správny výber zloženia bronzového kvarteta. Najviac sa obával vetra v olympijskom kanáli, ktorý robil toľko problémov veslárom... Ten súťaže v rýchlostnej kanoistike obišiel, a tak mohol náš štvorkajak Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek v Tokiu naplniť medailové umiestnenie, ktoré sa od nich akosi automaticky očakávalo. „Ten tlak určie cítili, aj keď vyhlasovali, že nie. Viem, ako to v týchto tímoch chodí... Navyše, na predošlé olympiády vždy chlapci cestovali ako úradujúci majstri sveta... Ale zvládli to a zaslúžia si obdiv a uznanie,“ dodal legendárny tréner, ktorý verí, že káštvorka bude aj o tri roky v Paríži bojovať o tie najvyššie priečky. Krásna bronzová bodka za účasťou Slovenska na OH 2020 v Tokiu: Káštvorka uspela vďaka syndrómu leva v klietke Kedy by to bolo lepšie? „To chce iný tréning, a najmä výber iných typov pretekárov, ktorí by sa od začiatku kariéry zameriavali na šprinty. Aby sme mohli myslieť na vyššie priečky, musíme si takých borcov nájsť a odchovať,“ vysvetlil T. Sóos a pridal aj príklad Nemca Ronalda Rauheh, ktorý má zlato z piatej olympiády, ale vždy na 500 a menej metrov!