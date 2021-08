Komplikácia zdravotného stavu Karlosa Vémolu: Nečakaná operácia hlavy!

S týmto nerátal! Karlos Vémola má problémy s rukou a do toho sa vyskytli nečakané komplikácie. Opäť skončil pod nožom a absolvoval operáciu hlavy!

Karlos "Terminátor" Vémola musel oželieť na Štvanici svoj titulový zápas v strednej váhe organizácie OKTAGON MMA. Titul dočasného šampióna si tak vybojoval Samuel "Pirát" Krištofič.

Vémola sa zotavuje po problémoch s rukou. Začalo to lakťom, pokračovalo to odtrhnutým tricepsom, ktorý bol oslabený masívnym zápalom. Jednu operáciu má Karlos za sebou, chystá sa na ďalšiu.

Medzitým sa však vyskytla nečakaná komplikácia zdravotného stavu a "Terminátor" absolvoval operáciu hlavy. Detaily prezradil v rozhovore pre portál isport.cz a išlo o veľmi nepríjemnú skúsenosť.

„Mal som v tele zlatého stafylokoka. A zápalu bursy v ľavom lakte predchádzalo, že sa mi zväčšili uzliny v trieslach, až potom to skočilo do lakťa. Infekciu som mal rozšírenú naozaj po celom tele."

„Najviac to odniesol lakeť. A teraz, keď som tesne pred operáciou, tak sa mi spravila hrča na hlave. Zapálila sa mi tam skrátka nejaká žliazka a urobila sa mi tam hrozná hrča. Bol som s tým u doktora a ten mi povedal, že je potrebné zistiť, čo to je, zarezať do toho a vziať vzorku. Myslel som si, že to bude rýchla vec. Ale vôbec by ma nenapadlo, čo bude nasledovať.“

„Zo zarezania sa naraz vykľula operácia, kde boli dvaja doktori, dve sestričky. Hovoril som im, že tvrdili, že sa do toho len zareže."

„Vysvetlili mi, že to musí byť na sále kvôli sterilite a že keď už to otvoria, tak to rovno aj odstránia. Trochu mi to umŕtvili, prikryli ma dekou, bolo mi hrozne teplo a bol som celú dobu hore."

„Počul som doktorov, ako mi hovorili: Terminátor, máte nejakú tvrdú hlavu, nám to vôbec nejde vyrezať. A keď som počul tie nástroje, skalpely, nožíky. Z jedného zarezania sa nakoniec stala skoro hodina."

„Celú dobu som bol pod tou dekou. Strašný zážitok. Myslím, že čakali, že to pôjde rýchlejšie, tak mi dali anestetiká len v menšom množstve, rýchlo to vyprchalo a bolelo to ako sviňa. Skutočne nepríjemný zážitok.“