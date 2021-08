Hrôzostrašná nehoda na MotoGP! Začalo horieť, Savadoriho niesli na nosidlách

Pedrosa sa vrátil na okruh po dvojročnej pauze, keď ukončil kariéru, no obnovená premiéra sa mu nevydarila. V strednej časti trate spadol, Savadori sa mu už nedokázal vyhnúť a po páde jeho motocykel KTM začal horieť, na vozovku sa rozlial benzín, ktorý následne tiež vzbĺkol. Kým Pedrosa odkráčal po svojich, Taliana museli odniesť na nosidlách.



Keďže sa nehoda stala v prvých troch kolách, podľa pravidiel preteky odštartujú odznova, jazdci absolvujú 27 kôl. Informovala o tom agentúra AFP.

Thank god both riders are ok after this horrible crash with @26_DaniPedrosa and @lorysava32 #StyrianGP #MotoGP



