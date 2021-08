Slováci sú teraz inde, toto som nevidel už 20 rokov! Chváli mladých hokejistov český skaut z NHL

Český skaut z NHL Roman Havlůj chváli slovenskú reprezentáciu do 18 rokov, ktorá žiari na Hlinka Gretzky Cup! Niečo také nevidel už 20 rokov.

Mimoriadne silný ročník! Slovenská hokejová osemnástka na turnaji Hlinka Gretzky Cup, ktorý každoročne sledujú stovky skautov tímov zámorskej NHL, doslova žiari.

Zverenci trénera Ivana Feneša začali víťazstvom nad Američanmi 5:2, keď už po štyroch minútach vyhrávali o tri góly. Následne rozdrvili Nemecko 12:2. V záverečnom vystúpení skupiny porazili silné Švédsko 4:3, pričom dvakrát v zápase prehrávali.

Prvýkrát v histórii sa podarilo vyhrať Slovákom skupinu na tomto turnaji a premiérovo si zahrajú v semifinále. Ich súperom bude Fínsko.

Chlapci ukazujú svojimi výkonmi, že budúcnosť slovenského hokeja môžeme vidieť v svetlých farbách. Radosť pozerať na predvádzané výkony - chuť útočiť, rýchlosť, dravosť, nezlomnosť a bojovnosť.

Mladí Slováci si robia skvelé meno a svedčia o tom aj vyjadrenia českého skauta z NHL Romana Havlůja pre isport.cz.

„Slováci sú teraz na tom lepšie," porovnal náš tím s Čechmi.

„To som nevidel dvadsať rokov... Majú dvoch hráčov na prvé kolo, Nemca a Slafkovského. Obaja sú výnimoční, boli so seniorským nároďákom na majstrovstvách sveta. Mešár je nachystaný na druhé, tretie kolo. Výborný je gólman Eliáš. Potom sú tam mladší Dvorský, Molnár. Tiež výborní. Tí prídu na rad ďalší rok," chválil slovenských hráčov skúsený odborník.

Práca v slovenskom hokeji sa zlepšila, aj čo sa týka rozvoja mladých hokejistov. No český skaut kvalitu súčasnej osemnástky považuje skôr za dielo šťastných okolností.

„Myslím, že je to náhoda. Spomeňte si na Gáboríka a spol. Občas sa to proste takto zíde. Netrúfol by som si povedať, že sú Slováci vo výchove ďalej," uviedol.