Neuveriteľné, hodnotil Hamšík premiéru v Trabzonspore: V tomto schoval všetkých spoluhráčov do vrecka

Slovenský futbalista Marek Hamšík má za sebou súťažnú premiéru v drese Trabzonsporu. Kapitán slovenskej reprezentácie odohral v úvodnom dueli 3. predkola Európskej konferenčnej ligy proti Molde FK celý zápas. Jeho tím trikrát prišiel o vedenie a napokon na domácej pôde iba remizoval 3:3.

V nadstavenom čase mal rozhodnutie na kopačke domáci Anastasos Bakasetas, ale z jedenástky poslal loptu iba do žrde. "Bol to neuveriteľný zápas. Trikrát sme viedli, no nakoniec sme nevyhrali," komentoval duel pre svoj oficiálny web Hamšík. Zápas začal s veľkou chuťou, v prvej desaťminútovke mal dva solídne strelecké pokusy. "Počas celého zápasu sme mali veľkú prevahu. Na bránku súpera sme poslali veľa striel, vypracovali sme si veľa šancí, triafali konštrukciu bránky," uviedol 34-ročný stredopoliar, ktorý mal zo všetkých hráčov na ihrisku najviac prihrávok - 91.



Trabzonspor mal celozápasovú prevahu. Vyslal až 24 striel (7 na bránu), hostia šesť, z toho tri na bránu a všetky sa skončili v sieti. Na rohy vyhrali domáci 15:1. "Čo z toho, keď sme nevyhrali. Navyše v nastavenom čase sme nepremenili penaltu. Hostia boli v druhom polčase dvakrát pri našej bránke a dali dva góly," poznamenal Hamšík.



Zápas sledovalo na štadióne 17.000 divákov. "Síce nebolo vypredané, ale na štadióne bola vynikajúca atmosféra. Mrzí nás, že sme našich skvelých fanúšikov nepotešili víťazstvom. Veríme, že v odvete uspejeme a postúpime ďalej."