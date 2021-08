Pred odvetou všetko otvorené: Trnava pred detským publikom s bezgólovou remízou

Futbalisti Spartaka Trnava remizovali vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 na domácej pôde s izraelským Maccabi Tel Aviv 0:0. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok 12. augusta o 19.30 SELČ h v Tel Avive.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Trnava sa v prípade postupu stretne v play off s postupujúcim z dvojice Kolos Kovalivka (Ukr.) - Šachtar Karagandy (Kaz.).



1. zápas 3. predkola EKL 2021/2022:

Spartak Trnava - Maccabi Tel Aviv 0:0

ŽK: Vlasko (Trnava). Rozhodovali: Levnikov - Bolchovitin, Vereteškin (všetci Rus.), 700 divákov.

Spartak Trnava: Takáč - Procházka, Kóša, Twardzik, Mikovič - Bukata, Savvidis, Vlasko (85. Boateng) - Cabral, Ristovski, Yusuf (90. Yao)

Maccabi Tel Aviv: Daniel - Andre Geraldes, Hernandez, Baltaxa, Saborit - Yeini (65. Piven), Glazer, Rikan - Ben Chaim (77. Kandil), Khalaila (77. Almong), Hozez (90. Shahar)





Favorizovaní hostia mali od začiatku loptu podľa očakávania viac na kopačkách. Hralo sa vo vysokom tempe a už v šiestej minúte mohol ísť Maccabi do vedenia. Ben Chaim sa v šestnástke pekne uvoľnil a jeho strela trafila ľavú tyč Takáčovej brány. Trnava odpovedala pekným prienikom Cabrala, ktorý prihral Yusufovi a tomu chýbali len centimetre, aby na loptu dočiahol. V 16. minúte sa po centri z pravej strany dostal do zakončenia vysoký stopér hostí Baltaxa, jeho hlavička sa obtrela o brvno trnavskej brány. Trnava sa mohla dostať do vedenia o dve minútky, Ristovski sa dobre natlačil pred brániaceho hráča, zakončil z vnútra šestnástky, no len do bočnej siete. V ďalších fázach to bola hra na jednu bránu - trnavskú. Domáci sa nevedeli dostať súvislejšie k lopte, ktorú si technicky výborne vybavení hostia nedali vziať. Z ich prevahy však neboli žiadne čisté šance, zaujala len strela Hozeza, ktorú ešte pred brankárom vyhlavičkoval Twardzik. Domáci to skúšali dlhšími nákopmi, jeden nebezpečný brankár Daniel stiahol na poslednú chvíľu pred Ristovskim.



Trnavu sympaticky hnalo dopredu niekoľko stoviek mladých divákov na inak pre trest za rasizmus prázdnom štadióne. Tí videli rovnaký obraz hry ako v prvom polčase. Maccabi hral stále na polovici Trnavy, no jej obrana bola vždy na mieste. V 53. minúte Takáč vyrazil nepríjemný center hostí a gól nepadol ani z následnej ďalšej prihrávky do ohňa. V 69. minúte domáci po dlhom čase poriadne zahrozili, Savvidis po kombinácii pred šestnástkou dobre vypálil a Daniel s námahou vyrazil na roh. V 81. minúte po rohu domácich hlavičkoval Savvidis, no lopta minula bránu. V 84. minúte zaujímavo vystrelil Almong, Takáč vyrazil na roh. V nadstavenom čase sa ešte dostali do obrovskej šance hostia, keď Kandil trafil brvno.