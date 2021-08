Senzačné výkony MŠK Žilina v pohárovej Európe pokračujú: Šošoni vezú domov cennú výhru

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej konferenčnej ligy v Nur-Sultane nad kazašským tímom Tobol Kostanaj 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte Miroslav Gono.

Odveta je na programe vo štvrtok 12. augusta o 18.45 v Žiline. Žilinčania sa v prípade postupu stretnú v play off EKL so zdolaným z dvojzápasu 3. predkola Európskej ligy medzi FK Jablonec a Celticom Glasgow.



3. predkolo EKL, 1. zápas:

Tobol Kostanaj - MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 27. Gono. Rozhodovali: Ivanov - Usačev, Dančenko (všetci Rus.), ŽK: Amanovič, Silva, Jovančič (všetci Kostanaj), bez divákov

Tobol Kostanaj: Mokin - Malij, Marochin, Amanovič - Kajrov (81. Žarynbetov), Tagybergen, Jovančič, Valiulin - Tošič (76. Nurgalijev), Brigido (76. Silva) - Sergejev (86. Manzorro)

MŠK Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Kiwior, Sluka - Gono, Fazlagič, Bičachčjan (78. Slebodník) - Kaprálik (86. Myslovič), Jibril, Ďuriš (69. Goljan)





Prvá štvrťhodina hry nepriniesla veľa futbalovej krásy a až krátko po nej prišla prvá strela na bránku. Žilinčan Kaprálik sa dostal k strele zvnútra šestnástky, ale brankár Mokin pohotovo zareagoval. V 23. minúte sa domáci dostali k rýchlej akcii, Malij adresoval z pravého krída prihrávku rozbehnutému Sergejevovi, ale ten v rýchlosti netrafil loptu ideálne. V 27. minúte sa ujala nenápadná akcia Žilinčanov, keď Gono strelou spoza šestnástky prestrelil Mokina - 0:1.



Krátko po zmene strán predviedli domáci hráči zvýšenú ofenzívnu aktivitu. V 49. minúte podržal Žilinčanov brankár Petráš po sľubnej šanci domácich, ktorým následne nevyšla finálna fáza po viacerých centroch do šestnástky. Neprekonal ho ani Tošič v 55. minúte, no ešte sľubnejšiu šancu nepremenil na opačnej strane Bičachčjan, keď krížnou strelou v 72. minúte netrafil bránku. Žilinčania sa v zostávajúcom priebehu zamerali na ustráženie tesného náskoku. Snažili sa držať loptu na svojich kopačkách, no v ofenzíve príliš neriskovali. Pozornou defenzívnou hrou nedovolili domácim vytvoriť si výhodné strelecké pozície. V nadstavenom čase zvládli aj závar pred svojou bránkou po rohovom kope. Hostia však v úplnom závere takmer prišli o víťazstvo, keď strelu Amanoviča zastavil na bránkovej čiare jeden zo žilinských hráčov.

hlasy po zápase:



Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: "Bol to ťažký zápas. Zvládli sme ho celkom dobre. Začali sme hrať svoju hru. Prvý polčas bol pretaktizovaný, my sme hrali do plných. Po góle sa to trochu otvorilo. Súper začal viac útočiť, tým pádom otváral obranu a my sme nevyužili niektoré kontry. Na konci zápasu mali súper výbornú šancu na strelenie gólu, takže sa tešíme, že sme na ťažkom teréne vyhrali, navyše proti kvalitnému súperovi. Keď sa nám podarí udržať nulu, tak nás to teší, takisto aj obrancov a brankára. Dôležité je však vyhrávať zápasy. Hráči, ktorí dnes nastúpili, hrali výborne. Sme spokojní a verím, že hráči, ktorí nám dnes chýbali, sa čoskoro vrátia do zostavy. Sme však iba v polčase a v domácom zápase treba pracovať na sto percent."



Miroslav Gono, strelec jediného gólu zápasu: "Splnili sme cieľ, ktorý sme si dali do tohto stretnutia. Je to však iba polčas dvojzápasu. Teraz bude potrebné zodpovedne pristúpiť k druhému zápasu a postúpiť. Umelá tráva nám vyhovovala, hoci bola trochu rýchlejšia než tá, ktorú máme doma. Adaptovali sme sa na to a sme radi, že to takto dopadlo. Som rád, že mi to konečne padlo, ale chcem vyzdvihnú prácu celého tímu, ktorý išiel naplno až do konca. Čisté konto je pozitívne a verím, že ho udržíme aj v druhom zápase."