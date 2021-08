Tomáš Tatar pozná svoje nové pôsobisko: Aha, s ktorým tímom podpísal

Slovenský hokejista Tomáš Tatar bude v kariére pokračovať v klube NHL New Jersey Devils.

Vo štvrtok sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol s "diablami" na dvojročnom kontrakte v celkovej hodnote deväť miliónov dolárov, v priemere tak zarobí 4,5 milióna dolárov za sezónu. Informoval o tom oficiálny portál zámorskej profiligy.



Tridsaťročný krídelník bude mať v nasledujúcej sezóne plat 3,75 milióna USD, v ďalšom ročníku sa mu zvýši na 5,25 mil. dolárov. Platovo si tak pohorší, predošlá štvorročná zmluva mu garantovala priemerný sezónny plat 5,3 milióna dolárov. V New Jersey sa stretne s krajanmi Mariánom Studeničom a Christiánom Jarošom, ktorého Devils nedávno získali zo San Jose výmenou za Nicka Merkleyho.



Tatarovi vypršala po konci sezóny zmluva s Montrealom a keďže mu Canadiens nepredložili novú, stal sa v NHL neobmedzeným voľným hráčom. V uplynulom ročníku odohral za "Habs" v základnej časti 50 zápasov, v ktorých nazbieral 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. V play off dostal šancu iba v piatich dueloch (0+1). Canadiens sa prebojovali až do finále, Tatar sa však vo väčšine stretnutí play off nedostal do základnej zostavy a tréner Dominique Ducharme ho nechal vysedávať na tribúne.



Tatar začal profiligovú kariéru v Detroite. Sezónu 2017/2018 zakončil vo Vegas, hráčom Montrealu bol od roku 2018. Individuálne najlepší bol pre neho ročník 2019/2020, keď sa stal s 61 bodmi (22+39) v 68 zápasoch najproduktívnejším hráčom Canadiens. Svoju krajinu reprezentoval na piatich MS a ZOH 2014 v Soči, v drese Tímu Európy postúpil do finále Svetového pohára 2016. V zbierke má striebro z MS 2012, o rok neskôr získal v AHL Calderov pohár s Grand Rapids Griffins.



Devils vo štvrtok oznámili aj predĺženie zmluvy s bieloruským útočníkom Jegorom Šarangovičom, ktorý podpísal dvojročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom dva milióny dolárov. "Diabli" patrili po otvorení trhu s voľnými hráčmi k najaktívnejším klubom, upísali si aj elitného obrancu Dougieho Hamiltona, z Colorada získali ďalšieho beka Ryana Gravesa a angažovali aj brankára Jonathana Berniera.