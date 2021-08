Vznikne v NHL nová slovenská mafia? Tatar by mohol zamieriť do tohto tímu

Okruh záujemcov o slovenského krídelníka Tomáša Tatara (30) sa zväčšuje. Vznikne v NHL nová slovenská mafia?

V NHL sa v minulosti už niekoľkokrát stalo, že sa v jednom tíme stretlo viac slovenských hokejistov.

Podobná situácia sa môže vyskytnúť aj v budúcej sezóne.

Krídelník Tomáš Tatar patrí medzi najzaujímavejšie zostávajúce mená na trhu s voľnými hráčmi. V jeho súvislosti sa spomínalo už niekoľko potenciálnych záujemcov - Pittsburgh, Edmonton, Toronto či Colorado.

Okruh tímov sa rozšíril o ďalší - New Jersey Devils.

„Rád by som získal krídelníka do prvých dvoch útokov. Je ťažké sa k nim dostať, no skúsim to," vyhlásil generálny manažér tímu Tom Fitzgerald, ktorého cituje zámorská novinárka Amanda Stein.

Devils majú viac ako 20 miliónov dolárov pod platovým stropom a po finančnej stránke by nemali problém dohodnúť sa so slovenským útočníkom.

V prípade, že by Tatar skutočne zamieril k Devils, v New Jersey by vznikla "slovenská mafia". V mimosezóne získal klub slovenského obrancu Christiána Jaroša, ktorý naposledy pôsobil v San Jose.

Devils čerstvo podpísali nový jednoročný kontrakt s rýchlonohým reprezentačným útočníkom Mariánom Studeničom, ktorý v drese New Jersey v uplynulej sezóne zažil svoj debut v NHL.