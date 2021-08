Senzácia v Trnave? V hľadáčiku dve bývalé hviezdy reprezentácie: Obe priznávajú kontakt s klubom!

Posilnia Spartak Trnava dve bývalé reprezentačné opory? Obaja priznávajú záujem! Dokonca jeden z nich lanári toho druhého.

Spartak Trnava má v hľadáčiku dve bývalé reprezentačné opory, ktoré sa dokonca s národným tímom lúčili naraz - stopéra Martina Škrtela a útočníka Adama Nemca.

Obaja skúsení futbalisti priznali kontakt s klubom.

„Už dávnejšie som povedal, že na Slovensku sú dve mužstvá, v ktorých by som si vedel predstaviť ďalšie pôsobenie. Jedno z nich je Trnava a druhé Trenčín. Nie je tajomstvo, že so Spartakom sme boli v kontakte už aspoň dva roky, až doteraz som však mal ambíciu hrať stále v zahraničí. Teraz sme sa už s rodinou presťahovali na Slovensko. S Trnavou sme stále v kontakte a uvidíme, ako to dopadne," vyhlásil v rozhovore pre Denník Šport obranca Martin Škrtel.

Ten si v závere uplynulého kalendárneho roka roztrhol achilovku a odvtedy pauzuje. Aktuálne sa už pripravuje a jeho návrat na futbalové trávniky sa približuje.

Útočník Adam Nemec priznal, že bol tiež v kontakte s vedením Trnavy a do Spartaka ho lanári aj spomínaný ex-spoluhráč z národného tímu Škrtel.

„Škrťo sa ma snažil presvedčiť, aby som s ním išiel do Trnavy a pritom on sám tam ešte nie je. Spartak mal záujem, to je pravda, ale my sme spokojní so životom v Rumunsku. Páči sa nám tu, nemáme dôvod to meniť," vyhlásil pre Denník Šport.

Nemec sa nedávno dohodol na spolupráci s rumunským klubom Voluntari, podpísal dohodu na jeden rok s ročnou opciou.