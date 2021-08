Tréner Weiss dobre pozná súpera: Pre nich je to životná šanca, pre nás povinnosť

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká "dvojzápas roka" proti gibraltárskemu tímu Lincoln Red Imps.

Ak slovenský šampión potvrdí rolu papierového favorita a postúpi z 3. predkola Európskej ligy UEFA do play off, splní nahlas deklarovaný predsezónny cieľ, ktorým je účasť v skupinovej fáze niektorého z európskych pohárov.



Aj v prípade následného vypadnutia by sa totiž zverenci trénera Vladimíra Weissa st. presunuli do hlavnej fázy hierarchicky tretej európskej klubovej súťaže - Európskej konferenčnej ligy (EKL), kde by ich na jeseň čakalo ďalších šesť zápasov. Slovan "spadol" do 3. predkola EL po dvojzápase 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern. Švajčiarskemu tímu bol dôstojným súperom, doma uhral bezgólovú remízu a vonku po dramatickom priebehu podľahol tesne 2:3. Na duel s gibraltárskym tímom sa naladil domácou výhrou 2:0 nad AS Trenčín, pod ktorú sa gólovo podpísal trénerov syn a Jaromír Zmrhal.



Slovan nastúpi proti Lincolnu Red Imps ako jasný favorit, hoci gibraltársky zástupca v 2. predkole LM statočne vzdoroval CFR Kluž. Prvý duel čaká na "belasých" vo štvrtok o 18.00 SELČ na umelej tráve protivníka na štadióne Victoria, na ktorý majú "belasí" príjemné spomienky. V sezóne 2015/2016 tam zvíťazili v 1. predkole Európskej ligy UEFA nad College Europa FC vysoko 6:0 a doma potvrdili postup výhrou 3:0.



Hlavný tréner Slovana sa na tomto štadióne predstavil v októbri 2019, keď doviedol Gruzínsko k výhre 3:2 v kvalifikačnom stretnutí. Druhý gól Gruzíncov vtedy strelil súčasný hráč Slovana Jaba Kankava. "V kádri Lincolnu je sedem hráčov, ktorí vtedy pôsobili v gibraltárskej reprezentácii, takže mne súper neznámy nie je. Dobre poznáme tých hráčov, vieme, akým štýlom hrajú, a určite nechajú na ihrisku srdce. Vieme, že doma vyhrali 5:0 nad luxemburským majstrom a odohrali vyrovnanú partiu s Klužom, keď mali vonku za stavu 0:0 dve čisté gólové šance. Musíme byť obozretní a hrať rozumne,“ citoval Vladimíra Weissa st. web ŠK Slovan.



Okrem dlhodobých maródov Dávida Holmana a Lucasa Lovata necestovali s tímom ešte dvaja hráči. "Necestovali s nami Jurij Medveděv a Aleksandar Čavrič, obaja majú natiahnuté svaly, takže nie sú k dispozícii,“ povedal tréner belasých. "Prvý zápas vonku môže priniesť relatívnu výhodu v tom, že viete, čo vás čaká doma, a viete, aký máte výsledok. Na druhej strane, góly zvonku sa už nepočítajú. Musíme hrať rozumne a na výsledok, aby sme boli následne doma úspešní," vyjadril sa Vladimír Weiss st., ktorý by s tímom rád nadviazal aj na druhý polčas z Bernu. "Musíme hráčov pripraviť tak, ako na druhý polčas v Berne, kde nechali dušu a ukázali kvalitu. Zajtra to bude potrebné od prvej minúty, pretože domáci budú hrať ako o život. Pre nich je to životná šanca, pre nás dá sa povedať povinnosť. Potrebujeme kvalitný výkon plný emócie, hrať aktívne, byť efektívni vpredu a bezchybní vzadu. Majú výborné štandardné situácie, na ktoré si musíme dávať pozor," uzavrel tréner Slovana.



Za kabínu dostal slovo Vladimír Weiss ml., autor víťazného gólu z víkendového merania síl s Trenčínom. "Nečaká nás žiadna prechádzka, súper je v tejto fáze súťaže z určitého dôvodu. Musíme sa na nich dobre pripraviť, hrať zodpovedne a nič nepodceniť. Verím, že to zvládneme a vytvoríme si dobrú pozíciu do odvety. Podmienky sú pre oboch rovnaké, takže sa musíme pozerať hlavne sami na seba, na našu hru. Ak budeme zodpovední, môžeme prejaviť a ukázať našu kvalitu,“ povedal Vladimír Weiss ml.



Odveta na Tehelnom poli sa uskutoční už v utorok 10. augusta o 20.30 h.