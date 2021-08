Najdrahší prestup v histórii britského futbalu: Zmluva už je v Manchestri pripravená na podpis

Úradujúci majster anglickej futbalovej Premier League Manchester City údajne v najbližších dňoch skompletizuje prestup stredopoliara Jacka Grielischa z Aston Villy za rekordných 100 miliónov libier.

Informáciu priniesol portál goal.com. Zdroj ďalej uviedol, že anglický reprezentant dostal od City ponuku koncom júla a zmluva už je údajne v Manchestri pripravená na podpis. Klub to zatiaľ odmietol komentovať.



Dvadsaťpäťročný Grealish na nedávnom EURO 2020 potvrdil svoje kvality a pomohol "Albiónu" k postupu do finále. Tréner City Pep Guardiola ho už minulý rok označil za "výnimočného hráča" a netajil túžbu získať ho do tímu. Spoločne s útočníkom Tottenhamu Hotspur Harrym Kaneom bol Grealish najväčšou prioritou City na prestupovom trhu.

Grealish pôsobil v Aston Ville od svojich šiestich rokov a nebude ľahko opúšťať svoj materský klub, ale prestup na Etihad Stadium ho v kariére posunie výrazne vpred. S klubom si zahrá Ligu majstrov a v každej súťaži bude útočiť na najvyššie méty.



Keď sa prestup za spomínaných 100 miliónov libier zrealizuje, bude to najdrahší transfer v britskom futbale. Prekonal by rekordný prestup Paula Pogbu, ktorý v roku 2016 prišiel z Juventusu do Manchestru United za 89 miliónov libier.