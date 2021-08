Karlos Vémola o incidente na Štvanici: Svojou reakciou mnohých šokoval!

Česká hviezda MMA Karlos Vémola (36) sa vrátil k nepríjemnému incidentu na Štvanici, pri ktorom sa takmer strhla bitka aj mimo klietky! "Terminátor" svojou reakciou mnohých šokoval!

Karlos Vémola (36) patrí k najobávanejším bojovníkom na česko-slovenskej MMA scéne. Veterán UFC, ktorý má za sebou štyri víťazstvá v rade, mal na turnaji na pražskej Štvanici bojovať o titul strednej váhy (do 84 kilogramov) organizácie OKTAGON MMA. Napokon ho do súboja nepustilo zranenie ruky.

Na turnaji však nechýbal a zápasy si užíval z prvého radu v spoločnosti partnerky Lely Ceterovej či kamarátov Alexa Cvernu a Iva Rittiga. "Terminátorovi" zážitok z turnaja pod otvoreným nebom pokazil nepríjemný incident. Provokácia od neznámeho chlapa so zakrvavenými nohavicami.

„Sedel som, prešiel nejaký feťák a dal mi ako keby pohlavok. Trafil ma cez ústa. Len zľahka a ja som ho ignoroval a nechal som ho prejsť. Mne je toto jedno,“ opisoval Karlos Vémola incident pre portál isport.cz.

„Išiel naspäť a urobil to znovu, zas ma trafil. A ja som ho opäť ignoroval,“ pokračoval "Terminátor", ktorý svojou reakciou mnohých prekvapil. Nekompromisný bojovník sa nenechal vyprovokovať.

No nervy praskli vedľa sediacemu Alexovi Cvernovi, bojovníkovi ťažkej váhy, ktorý sa začal s neznámym provokatérom strkať.

„Lenže Lela sa v tej chvíli zľakla, naraz sa tam s ním Alex začal strkať. Potom mi Alex hovorí: Ty si toto necháš? Odpovedal som mu, že som presne vedel, že to tak dopadne.“

„On ma proste ´cvrknul´, nebolelo to, len nejaký idiot, tak som sa na neho pozrel a nechal ho ísť. Tiež som mohol vstať a toho feťáka tou jednou rukou, ktorú teraz mám, trafiť.“

„Ale vedel som, že to takto dopadne. Lela sa vystrašila, takmer spadla, bála sa.“

„Ty vole, tak on ťa trafí do tváre, raz, druhý raz a ty ho necháš? Pýtal sa ma stále Alex. Zopakoval som, že nechám, pretože som naozaj vedel, ako to dopadne. Strkanice, problémy, bitky…“

Karlos Vémola pracoval v minulosti ako vyhadzovač v londýnskych nočných kluboch a veľmi dobre vie, že bitky mimo klietky k ničomu dobrému nevedú. Preto zachoval chladný prístup a to isté odporúča aj ostatným v podobných situáciách.

„Síce si to ako keby zaslúžil, ale niekedy je lepšie takým veciam predísť. Hovoril som Cvernovi, že keby ho nechal prejsť, trafil ma druhýkrát, bolo by jednoduchšie ísť za vyhadzovačom a povedať, že nás se*e a aby ho vyviedli.“

„Bez toho, že by sa to tam všetko pobilo a skoro popadalo na Lelu. Ale to je jedno, aspoň sa ma chlapci zastali."