Kucka blízko prestupu: Namierené má do anglickej Premier League!

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka je údajne blízko prestupu do anglického Watfordu.

Účastník Premier League sa podľa informácie portálu football-italia.net dohodol s jeho súčasným zamestnávateľom Parmou a nič by nemalo brániť tomu, aby 34-ročný stredopoliar pokračoval v kariére na Britských ostrovoch.



Kuckov kontrakt v Parme má platnosť do júna 2022, po zostupe tímu do Serie B však slovenský futbalista túžil zmeniť pôsobisko. V lete sa o neho zaujímal aj FC Janov, no k dohode neprišlo.



Kucka je dlhoročný reprezentant, so slovenským tímom štartoval na troch šampionátoch (MS 2020, EURO 2016 a EURO 2020).