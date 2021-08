Konrád sa teší na hviezdneho spoluhráča z NHL: Obdivuhodné, že chce ísť domov

Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád patrí už niekoľko rokov medzi stabilné opory českého Olomouca, pred novou sezónou tento klub získal do svojho kádra veľkú hviezdu.

Po bohatej kariére v zámorskej NHL v tíme Boston Bruins sa pre návrat do vlasti a do materského klubu rozhodol center David Krejčí. "Je obdivuhodné, že spravil takéto rozhodnutie," komentoval gólman Konrád podľa webu iDnes.cz. Uvedený web tiež upozornil, že klub HC Olomouc v krajine dlho vnímali ako skupinu bojovníkov bez hviezdy.

"Je to super, dosť nečakané. Asi sme si všetci mysleli, že podpíše ešte s Bostonom, alebo niekde v NHL. Tešíme sa, určite nám pomôže. Hokej je síce kolektívna hra, ale aj jeden taký hráč dokáže zdvihnúť úroveň tímu. Najmä v presilovkách bude rozdielovým hráčom. Dúfame, že budeme hrať pred divákmi, aby sme mali každý zápas vypredaný. Ani zima na štadióne nebude vadiť. Keď tu vyrastal, tak je na to zvyknutý. Vie, do čoho ide," pokračoval slovenský brankár v službách českého mužstva.

Podľa Konráda by Krejčí bez problémov zvládol ešte niekoľko sezón v NHL v elitných útokoch. "Je to vynikajúci hráč. Je až obdivuhodné, že chce ísť domov. Asi ho to už sem ťahalo. Vyjadril sa, že v NHL bude hrať iba za Boston. Z jeho rozhodnutia sa tešíme. Čítal som, že v Bostone ho dávali do formácie k niekomu, komu sa nedarilo. Takže u nás môže hrať asi s kýmkoľvek," poznamenal 33-ročný rodák z Nitry, podľa ktorého príchod hviezdy do tíme nemení jeho ambície.

"Nebudeme zbytočne preháňať. Stále platí, že základ je dostať sa do play-off. Nemôžeme povedať, že ideme na titul. Uvidíme, aké to bude po 15. kole, potom to môžeme prehodnotiť. Zostal by som však pri zemi a pri tom, čo nás zdobilo - tvrdej práci. Musíme hrať kolektívny hokej. S ním aj bez neho," dodal Konrád pre iDnes.cz.