Finále žien na 400 m cez prekážky: Svetový rekord

Fantastické finále! Americká atlétka Sydney McLaughlinová získala na OH v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 m prekážok a navyše vytvorila svetový rekord časom 51,46 sekundy. Svoje vlastné historické maximum z júnového mítingu v Eugene vylepšila o neuveriteľných 44 stotín!

Striebro vybojovala ďalšia Američanka Dalilah Muhammadová, obhajkyňa zlata z Ria 2016 dosiahla čas 51,58. Na bronzovej priečke skončila Holanďanka Femke Bolová s novým európskym rekordom 52,03. Slovenka Emma Zapletalová nepostúpila do finále, v semifinále skončila na šiestej priečke časom 55,79 s. McLaughlinová v Tokiu triumfovala vďaka skvelému záveru.

„Boli to úžasné preteky. Som vďačná, že tu môžem byť, oslavovať tento výnimočný beh a reprezentovať moju krajinu,“ vyznala sa svetová rekordérka. Na poslednej prekážke ešte zaostávala za majsterkou sveta Muhammadovou, potom však predviedla neskutočný finiš. „Pred poslednou prekážkou som videla Dalilah predo mnou. Povedala som si, že si musím bežať svoje preteky. Tie sa pre mňa začali až po siedmej prekážke. Celé je to o dôvere v to, čo robíte, ako trénujete,“ dodala McLaughlinová.