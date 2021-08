Obhajoba zlata aj rozlúčka s kariérou: Ako vidí šance Tótha v Tokiu tréner Spišiak?

Viac zverencov ako Matej Spišiak nemá na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu nijaký slovenský tréner.

Dohliada na prípravu až piatich chodcov - štyroch z banskobystrickej Dukly na čele s obhajcom zlata na 50 km Matejom Tóthom a ešte aj gréckeho "päťdesiatkára" Alexandrosa Papamichaila. V dejisku olympijských chodeckých súťaží v Sappore bude mať vo štvrtok a v piatok, v čase pretekov v chôdzi na 20 aj 50 km, roboty ako na kostole.

"S aklimatizačným kempom v Urajasu som maximálne spokojný. Mali sme naozaj všetko, čo sme si zmysleli. V Sappore, kam sme sa presunuli po piatich dňoch, je to oveľa skromnejšie. Hoci podmienky sú obmedzené, snažíme sa koncentrovať na to, čo je najdôležitejšie - olympiádu," uviedol Matej Spišiak v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Už trojnásobná olympionička Mária Katerinka Czaková a debutant Miroslav Úradník nepatria k favoritom chodeckej dvadsiatky. Tá mužská je na programe už vo štvrtok 5. augusta, ženská príde na rad o deň neskôr. Čo očakáva 43-ročný tréner od dvojice svojich zverencov v Sapporo Odori Parku? "Bol by som rád, keby zúročili kvalitnú záverečnú prípravu a vylepšili si rebríčkové postavenie, z ktorého sa na olympiádu kvalifikovali. Marika je skúsená pretekárka a mohla by tretiu účasť premeniť na svoje najlepšie umiestnenie. Miro je nováčik, preto je dôležité, aby sa nenechal strhnúť atmosférou a neprepálil začiatok," referoval skúsený tréner na webe atletika.sk.

Na adresu skúseného Mateja Tótha, ktorého v piatok na 50 km čaká obhajoba olympijského zlata a zároveň posledné veľké preteky kariéry, podotkol: "V posledných dvoch mesiacoch rovnako ako Michal Morvay zabral v objemovej robote aj v intenzite vo vysokej kvalite. Adaptácia na japonské pomery bola u oboch trochu pomalšia ako u dvadsiatkárov, lebo trénovali skoro ráno, čiže v hlbokej slovenskej noci. O taktike sme sa zatiaľ nebavili. Vo všeobecnosti platí, že pri jej stanovení bude Maťo vychádzať z toho, ako začne vedúca skupina. Predpokladám, že v ťažkých podmienkach sa asi nik neodváži okamžite po štarte na sólo a v opatrnejšom začiatku pôjde spolu početnejšia skupina. Odhadujem, že najneskôr do 30. - 35. kilometra sa vykryštalizuje užší okruh pretekárov, ktorí budú môcť pomýšľať na popredné umiestenia. Mišo Morvay musí byť trpezlivý, mal by začať voľnejšie a šetriť si sily aj energiu na záver - presne ako v tomto roku v Dudinciach."

Spišiak verí v dobrý výsledok pri rozlúčke Mateja Tótha, ale presne tipovať jeho umiestnenie nebude. "Ak do seba všetko zapadne, ako má, potom z toho môže vzísť dobrý výsledok. V príprave sme urobili maximum. V pretekoch musí hlava aj telo fungovať stopercentne, no a budeme potrebovať aj kúsok šťastia. Na aké umiestenie to bude napokon stačiť, uvidíme v piatok. Maťo má určite na to, aby sa s najlepšími pobil o popredné umiestenie," doplnil Spišiak.