Martin Braithwaite spomína na šokujúce chvíle, keď oživovali Eriksena: Myslel som si, že je mŕtvy!

Celkom zvláštny futbalový sviatok prežili nielen hráči, ale aj diváci. Majstrovstvá Európy poznačil nielen covid, ale aj rozlietaný turnaj, no v neposlednom rade takmer tragický kolaps Dána Eriksena hneď na úvod turnaja.

Vďaka rýchlemu zásahu lekárov však nemusíme o Eriksenovi písať v minulom čase. Na mrazivé momenty spomína aj Christianov spoluhráč, Martin Braithwaite.



"Bolo to niečo strašné. Prežil som jeden z najhorších momentov svojho života. Pozrel som na Christiana a myslel som si, že je mŕtvy. Keď som videl jeho telo v takom stave, všetko tomu nasvedčovalo. Zrazu vám začne dochádzať, že ten človek tu už nemusí byť. Takto mi to v tej chvíli pripadalo. Našťastie sa to všetko otočilo na dobro," povedal Martin.



Eriksen následne absolvoval zákrok, počas ktorému mu nasadili strojček, ktorý monitoruje jeho srdce. Vďaka tomu už v Taliansku nemôže ďalej hrať futbal, nakoľko to vyhláška talianského futbalového zväzu zakazuje.