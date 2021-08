Nečakaný návrat k futbalu? Arséne Wenger povedie túto reprezentáciu!

Po tom, čo dlhé roky viedol londýnsky Arsenal sa porúčal do úzadia. Reč je o Francúzovi Arsénovi Wengerovi, ktorého si mnohí spájajú ešte z čias Sira Alexa Fergusona.

Tri roky mimo ihrísk strávil ako šéf globálneho futbalového rozvoja FIFA, no diváci ho mohli výdať aj na televíznych obrazovkách ako experta.



Najnovšie sa začína hovoriť o tom, že by Wenger mohol nahradiť pri kormidle Petkoviča, ktorý počas uplynulého EURA priviedol Švajčiarov do ďalekých vyraďovacích bojov, čo by pred začiatkom turnaja povedal na Helvétov iba málokto.



Práve Wenger je ideálnym adeptom aj z dôvodu, že Francúz hovorí plynule šiestimi svetovými jazykmi. Švajčiarsko chce ku kormidlu človeka, ktorý dokáže tím doviesť na nadchádzajúce MS v Katare. Helvéti sa Wengera snažili získať do národného tímu už v roku 1995, kedy Francúz pôsobil v japonskom mužstve Grampus Nagoja. Arséne vtedy ponuku odmietol.



Kladné skúsenosti s Wengerom má aj švajčiarsky reprezentant Granit Xhaka, pod ktorým pravidelne hrával na Emirates Stadium.