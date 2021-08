Slovensku ďalšia mokrá medaila nepribudne: Peter Gelle sa do finále K1 neprebojoval!

Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle sa na OH v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny K1 na 1000 m.

V prvom utorňajšom semifinále obsadil siedme miesto a predstaví sa v B-finále o konečnú deviatu až šestnástu pozíciu (5.12 SELČ).



Slovenský reprezentant postúpil z rozjázd priamo do semifinále. V ňom však od úvodu výrazne zaostával a po 500 metroch stále figuroval na poslednom mieste s výrazným odstupom na štyri postupové priečky. V druhej polovici trate sa chcel pokúsiť o stíhaciu jazdu, no napokon predstihol jedine Srba Bojana Zdelara. Mal manko 3,697 sekundy na víťazného Maďara Bálinta Kopasza, ktorý časom 3:24,558 min stanovil nový olympijský rekord.



Tridsaťšesťročný Gelle štartoval na svojej tretej olympiáde. Predstavil sa na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. Člen VŠC DUKLA Banská Bystrica pádloval v Londýne 2012 o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu de Janeiro 2016 zasa v singlkajaku (8.).



muži - K1 na 1000 m - I. semifinále:

1. Bálint Kopasz (Maď.) 3:24,558 min, 2. Josef Dostál (ČR) +0,829 s, 3. Jacob Schopf (Nem.) +1,028, ... 7. Peter GELLE (SR) +3,697