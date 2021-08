Dojímavý darček od manžela pre šampiónku Zuzanu Rehák-Štefečekovú: TOTO pre zlatú manželku!

Olympijská víťazka z Tokia je už šťastne na Slovensku! Zlatú strelkyňu v disciplíne trap Zuzanu Rehák-Štefečekovú (37) včera vítali na viedenskom letisku hrdý manžel Martin (42) a synovia Nathan (5) a Noah (2).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zuzka po prílete neskrývala dojatie, manžel jej daroval obrovskú kyticu zo 125 červených ruží!



Nádherná kytica od manžela symbolizuje to, že v Tokiu Zuzka s tým počtom 125 vytvorila v kvalifikácii trapu žien olympijský i svetový rekord. „A ešte to vyšlo aj tak, že 2. augusta 2014 sme mali svadbu, takže máme 7. výročie,“ pousmial sa Martin, ktorému dalo cez víkend poriadne zabrať, aby zohnal kyticu s takým veľkým počtom ruží.

Prekvapenie pre mamu

„Nebolo to jednoduché, stálo ma to dosť úsilia, ale Zuzka si to zaslúži. Celá rodina je veľmi hrdá, čo dokázala,“ povedal pre Nový Čas Martin, ktorý na letisko priviedol aj oboch synčekov Nathana a Noaha. „Už sa na maminu veľmi tešili, veď ju nevideli skoro tri týždne. Ale každý deň sme boli cez telefón v kontakte.“

Aj manžel do Tokia

V rodine Rehákovcov sa o pár dní starostlivosť o chlapcov otočí. Do Tokia totiž naberie 18. augusta smer aj Zuzkin manžel. „Idem na paralympiádu ako covidový manažér a aj vedúci stolných tenistov,“ prezradil Martin, ktorý je aktívnym stolným tenistom a stále hráva druhú najvyššiu súťaž. „Takže teraz žezlo o starostlivosť chalanov na nejaký čas preberie Zuzka,“ dodal s úsmevom na záver.