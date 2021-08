Šéf golfistov Rastislav Antala: Toto je muž, ktorý zlákal Sabbatiniho!

Obrovskú radosť zo zisku historicky prvej golfovej medaily pre Slovensko mal aj prezident asociácie Rastislav Antala. Pre denník Nový Čas si zaspomínal, ako sa mu podarilo dotiahnuť rodáka z Južnej Afriky Roryho Sabbatiniho (45) na Slovensko!

Strieborný medailista z Tokia Rory Sabbatini získal slovenské občianstvo v decembri 2019.

„Vedel som, že Rory je už niekoľko rokov ženatý so Slovenkou Martinou Štofaníkovou. Tak som sa s ňou skontaktoval a navrhol som im, či by nechcel prijať naše občianstvo a štartovať za Slovensko na olympiáde v Tokiu. Nejaký čas to trvalo, ale napokon prikývol a teraz sa z toho všetci tešíme,“ vyjadril sa pre Nový Čas Rastislav Antala, ktorý absolvoval so Sabbatinim všetky štyri hracie dni na golfovom ihrisku.

„Chodil som s ním všetky jamky, keby náhodou niečo potreboval. Stále tomu nemôžem uveriť, čo dokázal. Je to veľká vec pre slovenský golf. Verím, že záujem o tento šport u nás stúpne, zvýši sa aj hráčska základňa. Ľudia možno zistia a stratia predsudky, že to je snobský šport,“ dodal Antala, ktorý sa včera večer vrátil spoločne so Sabbatinim z úspešnej olympiády na Slovensko.