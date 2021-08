Pýta si pozvánku do reprezentácie? Róbert Pich je v Poľsku ako utrhnutý z reťaze!

Róbert Pich (32) si povedal, že nikdy nie je neskoro!

V uplynulej sezóne strelil slovenský útočník v drese Slasku Wroclaw v tridsiatich zápasoch sedem gólov, čo je na útočníka trochu podpriemerné číslo. Dva roky spätne potreboval dokonca na ten istý počet gólov o šesť zápasov viac.



Nová sezóna, nový Pich. Aj tak by sa dal nazvať jeho raketový štart. Róbert strelil v posledných štyroch zápasoch až šesť gólov! V porovnaní s minulou sezónou ide doslova o gólovú explóziu. Pichovi najviac zachutila kvalifikácia európskej konferenčnej ligy, kedy v dvojzápase s arménskym Araratom Jerevan strelil dovedna štyri góly. Zvyšné dva strelil v prvých dvoch kolách poľskej Ekstraklasy.



Róbert prestúpil v roku 2014 zo Žiliny do Wroclawy. V nej odohral následne tri sezóny, po ktorých putoval na hosťovanie do nemeckého Kaiserslauternu, kde strávil dva roky. Následne sa vrátil do Poľska, kde pôsobí už šiestu, po sebe idúcu sezónu.



Jeho výkony určite oslovili reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča a jeho asistentov. V prípade pokračovania jeho dobrých výkonov si určite vyslúži pozvánku na reprezentačný zraz na septembrové kvalifikačné zápasy o MS v Katare. Achilova päta slovenskej reprezentácie je dlhodobo absencia kvalitného hrotového útočníka, čo sa v konečnom dôsledku odráža na počte strelených gólov.