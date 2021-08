Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská sa dočkala: Pomocnú ruku jej podalo Česko!

Už takmer sedela v lietadle odkázaná osudu a pevnej ruke bieloruského diktátora Lukašenka! Kryscinu Cimanovskú však zachránila duchaprítomnosť, keď na letisku začala volať o pomoc do celého sveta.

A to prinieslo ovocie., ako aj samotné Bielorusko. Jej kritika ju stála účasť na olympiáde. Eskort na letisko bieloruský tím okomentoval slovami, že jej emocionálny a psychický stav nie je v poriadku.Na letisku sa však začali diať veci.napísala atlétka na sociálnej sieti. Tú medzičasom na letisku začala strážiť japonská polícia.Netrvalo dlho a ľady sa pohli. Na zúfalé výkriky o pomoc zareagovalo ako prvé Česko.povedal pre Blesk.cz český minister zahraničia Kulhánek. "Je to vážna situácia a je nutné konať rýchlo. Preto sme sa rozhodli, že spravíme toto gesto. Sme pripravení jej pomôcť. Urobíme konkrétne kroky, začneme tým, že sa na ňu nakontaktujeme," pokračuje minister.Sme pripravení jej udeliť víza, aby mohla priletieť do Česka, kde by mohla požiadať o azyl. Je nutné konať rýchlo," uzavrel.