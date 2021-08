Patrik Hrehorčák vyniesol Masarykov pohár na Lomničák: Za chrbtom mu udrel blesk!

Splnil si sen. Slovenský hokejový útočník Patrik Hrehorčák (22) vyšliapal na svoj prvý tatranský končiar.

Na Lomnický štít vyniesol repliku Masarykovho pohára, ktorý získal s Třincom za víťazstvo v českej extralige. Len pár desiatok sekúnd nato, ako ho zdvihol nad hlavu, nad Lomničákom udrel blesk so silou 60 000 voltov!



Ľavé krídlo HC Oceláři Třinec je rodák z Popradu a tu aj hokejovo vyrastal. V roku 2013 odišiel do Třinca, kde s malými prestávkami pôsobí dodnes. „No bola to poriadna rana. Aj zvuková, aj svetelná,“ povedal Hrehorčák a povzdychol si: „Neviem, ako by to dopadlo, keby som bol vonku aj s týmto pohárom nad hlavou. A to u nás v klube ešte netušia, kam som ho vyniesol.“ Patrik priznal, že pohár, ktorý vyniesol na Lomnický štít je replika: „Originál sme mali chvíľu na ľade pri vyhlásení majstra Českej republiky. Bol pod dohľadom SBS-károv, ktorí ho hneď naložili do auta a odviezli. Jednu repliku Masarykovho pohára z roku 2018 - 2019 už máme v šatni a je poriadne opotrebovaná. Vtedy som pôsobil dva roky v Kanade.“

O výstupe na Lomničák rozmýšľal už dávno. „Jednak som tam ešte nebol, ani na inom tatranskom štíte. A ani Masarykov pohár tak vysoko ešte nebol. Náš kapitán a dvaja spoluhráči ho zobrali na náš moravský kopec, ale ten má asi 880 metrov,“ pokračoval šikovný útočník.

Pri rane ako z ruského dela ukázali meracie prístroje hodnotu 60 000 voltov! „Poriadne by vám brneli ruky aj nohy, ak by ste sa chytili zábradlia,“ upozornila hokejistu obsluha lanovky.