Strelec Erik Varga ani na štvrtej olympiáde nezískal kov: Paríž? Bude to veľmi ťažké!

Obrovské sklamanie a doslova prekliatie prežíva strelec Erik Varga (45).

V disciplíne mix trapu mal spolu s parťáčkou Zuzanou Rehák-Štefečekovou (37) na dosah zisk bronzu, ale napokon mu ostala neželaná zemiaková medaila. Denníku Nový Čas prezradil,Varga sa v Tokiu predstavil už na svojej štvrtej letnej olympiáde, ale zatiaľ mu nebolo dopriate stáť na stupni víťazov.„Ja už neviem, čo si mám o tom myslieť. Šťastena mi ukazuje doslova zadok, je to na zaplakanie. Boli sme blízko, ale nevyšlo to. Urobili sme však kus skvelej roboty,“ povedal po zisku 4. miesta v mixe trapu pre Nový Čas Varga. Na otázku, či plánuje štartovať pod piatimi kruhmi aj vo Francúzsku 2024, odvetil:doplnil Varga.Spokojný prezident Prezident streleckého zväzu Miloslav Benca hodnotí vystúpenie slovenských strelcov v Tokiu pozitívne.Urobiť zlato so svetovým výkonom Štefečekovej, máme 4. miesto v mixe, Jány bol na 7. mieste a ďalší strelci taktiež nesklamali. Pri takej malej výprave je to úspech,“ reagoval Benca.OH - zlato, 2x striebro, bronzOH, MS, ME - 330 medailí (jednotlivci)OH, MS, ME - 160 medailí (družstvá