Belinda Benčičová po životnom úspechu v Tokiu: K zlatu a striebru mi gratuloval aj Federer

Fantastické! Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi z bratislavskej Rače Belinda Benčičová (24) sa stala kráľovnou tenisových kurtov na olympiáde v Tokiu.

Vo dvojhre získala zlatú a vo štvorhre striebornú medailu. Všetko v priebehu



Belinda, veľká gratulácia. Čo na to hovoríte, že máte dve medaily z tenisového turnaja?

- Je to niečo neskutočné. Stále tomu nemôžem uveriť, asi mi to dôjde, až keď prídem domov.

Letíte do Bratislavy, kde žijete, alebo do Švajčiarska?

- Najskôr do Švajčiarska. Idem za rodinou a kamarátmi ukázať im medaily a osláviť to s nimi. Potom uvidíme, aký budem mať ďalší program. Určite si dám pár dní voľno, pretože som mala veľmi náročný program, bolo to až stresujúce.

Splnil sa vám veľký sen?

- Samozrejme, stať sa olympijskou víťazkou je sen každého športovca. Snívala som o tom už ako dieťa - a teraz je to realita! Navyše, olympiáda je najväčší turnaj, viac ako grandslam. Naozaj je to niečo neskutočné, čo sa mi podarilo.

Bolo veľa gratulácií zo Slovenska?

- Áno, od kamarátov i tenistiek.

Pridal sa aj legendárny Roger Federer?

- Aj on mi zagratuloval. To zlato je aj pre neho a Martinu Hingisovú.

Ako oslávite dva cenné kovy, aké jedlo si doprajete?

- Ako som povedala, teším sa za rodinou a kamarátmi. A že si budem môcť ísť sadnúť bez obmedzenia von do reštaurácie. Ale inak aj tu v Japonsku sa mi páčilo. Na túto olympiádu ni­kdy nezabudnem.