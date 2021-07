Olympijské hry nočnou morou: Najskôr izolácia, teraz TOTO

Po tom, čo Britka pricestovala do Tokia, musela byť okamžite izolovaná. Súčasťou lietadla, ktoré na ázijský kontinent smerovalo, bol aj jeden pozitívny pasažier. Štart pretekárky Knightovej na olympijských hrách bol v ohrození.

Po vyriešení počiatočných patálii sa mohla reprezentantka Veľkej Británie plne sústrediť na svoje výkony, avšak po behu na 400 metrov rozhodne spokojná nebude. Knightová ostala po náraze do hneď prvej prekážky v slzách na zemi.

#GBR Kneels before 1st hurdle Jessie knight. She okay. Not cool that this was a restart. She would have rocked it on the first start. First start called off for echo pic.twitter.com/bAerT2qLC6