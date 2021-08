Schranz po hetriku v druhom zápase: Možno niečo dostanem ja

Ani mu to dlho netrvalo. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz (27) už vo svojom druhom zápase za Slaviu Praha strelil hetrik.

Stalo sa tak v piatkovej predohrávke českej najvyššej súťaže na pôde Teplíc, kde „zošívaní“ vyhrali 3:1. Práve pre strelecké schopnosti kupoval momentálne najlepší český klub nášho reprezentačného útočníka, pričom sám Ivan dúfa, že sa mu v tejto sezóne podarí takýto husársky kúsok viackrát.

V prvom kole nastúpil slovenský útočník v zápase proti Zlínu na druhý polčas, v tom druhom na pôde Teplíc mu dal tréner Trpišovský dôveru od začiatku. A Ivan sa mu za ňu dokonale odvďačil.

„Je pravda, že som sa celkom rýchlo v Slavii adaptoval. Je to aj vďaka predchádzajúcim ,štáciám‘ v českej lige, keď aj súčasní spoluhráči ma z nej poznali,“ povedal pre Nový Čas Schranz, ktorý mal z hetriku obrovskú radosť. „Dúfam, že nebol posledný, a že mi v talóne ešte nejaký zostal,“ usmieval sa po včerajšom tréningu.

Býva zvykom, že autori hetrikov musia niečím prispieť do hráčskej kasy. Ako to bude v jeho prípade? „Podľa podpichovačiek spoluhráčov ma to asi bude niečo stáť, ale ešte neviem presne o čo pôjde. A možno, že dostanem niečo ja. Nechám sa prekvapiť. Ale skôr budem musieť pustiť perie ja,“ žartoval ďalej Ivan, ktorý zatiaľ nad korunou kráľa strelcov nepremýšľa. „Liga je len na začiatku, do konca je ešte ďaleko. Bolo by to perfektné, ale pre mňa je dôležitý kolektívny úspech,“ dodal Schranz.