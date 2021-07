Konflikt českých olympionikov: Veslár svoju krajanku nešetril

Česká tenistka Karolína Plíšková si pohnevala vlastných tímových kolegov. Môže za to jej výrok smerujúci k olympijským hrám.

Čech Jakub Podrazil komentárom na sociálnych sieťach aktuálnu ženskú tenisovú svetovú jednotku absolútne nešetril. Môžu za to výroky tenistky Karolíny Plíškovej smerom k olympijským hrám v Tokiu.

„Tokijský plán je pomerne náročný. Na kurtoch som bola štyri dni, nepretržite od rána do večera. Aj keď sa cítim fyzicky dobre, nejakú iskru to nepridá,“ povedala po nevydarenom zápase s talianskou tenistkou Camilou Giorgiovou pre české médiá. „Som rada, že som si to tu skúsila, mohla zažiť, avšak asi to úplne nie je nič pre mňa,“ dodala víťazka viacerých grandslamov.

Práve Podrazilovi sa tieto úprimné slová českej tenistky vôbec nepáčili, čo dal patrične najavo. „Vrcholový športove, ktorý povie, že olympijské hry nie sú nič pre neho, tam podľa mňa nemá čo hľadať. Ale to olympijské PR je veľké lákadlo, to chápem,“ vyjadril sa na margo Plíškovej.