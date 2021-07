Tokio má svoju ženskú tenisovú víťazku: Švajčiarka so slovenskými koreňmi

Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu.

V sobotňajšom finále si v trojsetovej bitke o zlato poradila s Češkou Markétou Vondroušovou 7:5, 2:6, 6:3.

Bencicová v Tokiu dokázala to, čo sa nepodarilo ani dvom veľkým švajčiarskym tenisovým legendám. Roger Federer ani Martina Hingisová nikdy nedobyli olympijský titul vo dvojhre. Dosiaľ jediným Švajčiarom, ktorému sa to podarilo, bol Marc Rosset na OH 1992 v Barcelone.

Djokoviča bez medaily! Vo dvojhre získal bronz Careno-Busta, z mixu odstúpil

Kúsok jej súčasného olympijského úspechu patrí aj Slovensku. Bencicová má rodičov aj priateľa a zároveň kondičného trénera v jednej osobe zo Slovenska. Pred rokom v jarnom období počas prvej fázy pandémie koronavírusu trávila veľa času na Slovensku, kde aj trénovala a dokonca sa stala víťazkou bratislavského turnaja v rámci tenisového seriálu Peugeot Tennis Tour 2020.

V dueli o 3. miesto ukoristila bronz Jelina Monfilsová (Svitolinová, pozn.) z Ukrajiny. Tá zdolala Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu 1:6, 7:6 (5) a 6:4. Aj v prípade Monfilsovej existuje slovenská stopa, a to vďaka jej niekoľkoročnému zázemiu v Empire Tennis Academy v Trnave.