Skvelá premiéra Podkonického pri dvadsiatke: Slováci ovládli turnaj v Nemecku

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa stali celkovými víťazmi turnaja Summer Challenge 2021 v nemeckom Füssene.

Vo svojom záverečnom stretnutí zdolali v sobotu rovesníkov z Česka 3:0. O slovenské góly sa postarali Kupčo a dvojgólový Chromiak. Nulu si udržal brankár Latkóczy.

Mladí Slováci prešli turnajom bez straty bodu, vo štvrtok zvíťazili nad Nemeckom 3:1 a v piatok nad Dánskom vysoko 8:1. Pre zverencov trénera Podkonického to bola prvá turnajová previerka v sezóne 2021/2022. Informáciu priniesol web hockeyslovakia.sk.

Summer Challenge 2021

Česko 20 - Slovensko 20 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Góly: 6. Kupčo, 9. Chromiak (Krajč, Myklucha), 57. Chromiak (Krajč, Myklucha). Rozhodovali: Kapzan, Rajic – Koziol, Hofer, vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0.

Zostava SR 20: Latkóczy – Ejem, Petrovický, Fatul, Bečár, Zubák, Bakala, Groch, Miklovič – Krajč, Myklucha, Chromiak, Faith, Jedlička, Kolenič, Lašák, Kašlík, Bačo, Kupčo, Géci, Libor Nemec

Hlasy po zápase:

Andrej Podkonický, tréner SR 20: „Myslím si, že to bol náš najlepší výkon na turnaji. Včerajší zápas s Dánmi nás až tak nepreveril, Česi boli lepší. Od prvej minúty sme hrali dobre, agresívne a jednoducho. Súpera sme dostávali pod tlak, v prvej tretine sme si vytvorili veľmi veľa šancí a mohli sme mať aj väčší náskok. Podobné to bolo aj v druhej tretine. V záverečnej časti nás začali viac napádať, ale dobre sme to kontrolovali. Výborne zachytal Šimon Latkóczy, všetci traja naši brankári predviedli na turnaji kvalitné výkony. Musím pochváliť celé mužstvo. Keď hrajú v systéme, ktorí od nich chceme, prináša to víťazstvá. Videli sme hráčov, ktorých sme chceli vidieť. Zanalyzujeme si to, pozrieme si zápasy a preberieme si to. Niektorí chalani sa ukázali vo veľmi dobrom svetle, iní presvedčili menej."

Šimon Latkóczy, brankár SR 20: „Išli sme do toho naplno. Vedeli sme, že máme za sebou dve výhry so súpermi, ktorí nás až tak nepreverili. Česi boli napriek tomu, že tu mali ´devätnástku´, kvalitný súper. Hrali sme hokej, ktorý nám ide najlepšie. Ukázalo sa to aj na výsledku. Chytalo sa mi veľmi dobre. Bol som rád, že som sa do bránky v zápase dostal po dva a pol mesiaci. Som spokojný, čisté konto je len čerešnička navyše. Na celom turnaji sme ukázali, že sme výborný tím a dobrá partia. Dúfam, že v tom budeme pokračovať aj naďalej. S výhrou na Summer Challenge vládne spokojnosť."