Djokovič si z Tokia zlato neodnesie: V boji o finále podľahol Alexandrovi Zverevovi

Štvrtý nasadený nemecký tenista Alexander Zverev bude v nedeľu súperom Rusa Karena Chačanova vo finále mužskej dvojhry na OH 2020 v Tokiu.

V semifinále vyradil turnajovú jednotku Srba Novaka Djokoviča 1:6, 6:3, 6:1. "Nole" tak ani v Japonsku nezíska vytúžené olympijské zlato v singli a neskompletizuje zbierku cenných trofejí.



Djokovič zároveň stratil šancu dosiahnuť Zlatý Grand Slam - vyhrať v jednom roku všetky podujatia veľkej štvorky i olympiádu. V tenisovej histórii sa podobný kúsok podaril iba Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. Srb mal zápas so Zverevom výborne rozohratý, prvý set získal jasne vo svoj prospech a v druhom viedol 3:2 s brejkom.



Nemec potom zdemoloval raketu a odvtedy začal predvádzať fantastický tenis. Prevalcoval Djokoviča rýchlou, agresívnou hrou s množstvom víťazných úderov. Od stavu 2:3 získal osem gemov za sebou a po štvrtý raz v kariére získal skalp lídra mužského svetového rebríčka. V Tokiu má isté minimálne striebro. Djokovič v prípade víťazstva nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v dueli o 3. miesto zopakuje bronz z Pekingu 2008.



Zverev po postupe do finále neskrýval emócie. "Zdolal som topvelikána, najlepšieho hráča tenisovej histórie. Som presvedčený o tom, že Novak vyhrá ešte veľa grandslamových turnajov a v historických tabuľkách sa osamostatní na čele. Je mi ľúto, že dnes z kurtu odišiel ako zdolaný hráč. Má 20 grandslamových trofejí a 36 z turnajov Masters, nemôže však zasa vyhrať všetko. Pre mňa je to neuveriteľné víťazstvo. Je skvelé, že prinesiem domov medailu, dnes mi fandilo celé Nemecko. Hrať za svoju krajinu na olympiáde je veľká česť," uviedol Nemec pre akreditované médiá.