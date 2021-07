Rory Sabbatini si v druhom kole polepšil: Prezradil jednoduchý recept, ako na dobrú formu

Slovenský golfista Rory Sabbatini si v 2. kole olympijského turnaja polepšil a posunul sa na priebežné 11. miesto, na ktorom bol spoločne s ďalšími tromi hráčmi.

Na ihrisku v golfovom klube Kasumigaseki zahral v piatok 18 jamiek na 67 úderov, teda štyri pod par. Celkovo mal bilanciu 136/-6, za lídrom Xanderom Schauffelem z USA zaostával o päť úderov.



Japonskí organizátori museli druhé kolo pre nepriaznivé počasie dvakrát prerušiť, napokon ho definitívne stopla blížiaca sa búrka. Dohrajú ho v sobotu od 0.45 SELČ. Po jeho skončení bude hneď nasledovať tretie kolo (od 2.30 SELČ).



Sabbatini sa v piatok postaral o úvodný odpal. Napokon zahral o dve rany lepšie, ako v prvý hrací deň. Zaváhal iba na 5. a 11. jamke, kde si pripísal bogey. Až šesťkrát zahral birdie, vyšla mu najmä druhá polovica so štyrmi birdie na piatich jamkách za sebou. Štyridsaťpäťročný rodák z juhoafrického Durbanu si oproti prvému kolu polepšil o deväť priečok. "Mal som zlý začiatok, v úvode som sa trápil. Našťastie sa mi podarilo uvoľniť. Výsledkom boli štyri birdie v druhej deviatke," zhodnotil Sabbatini pre RTVS svoje piatkové vystúpenie.



Druhé kolo sa najviac vydarilo Schauffelemu, Američan zahral osem úderov pod par a dostal sa do vedenia so skóre 131/-11. O jeden úder zaostával Mexičan Carlos Ortiz. Na treťom mieste boli spoločne Mito Pereira z Čile, Švéd Alex Norén a Rakúšan Sepp Straka (všetci 134/-8). Šestnásť golfistov však nestihlo dohrať piatkové kolo, medzi nimi aj domáci idol Hideki Macujama. Na olympijskom turnaji nie je cut, všetkých 60 hráčov absolvuje všetky štyri kolá.



golf - muži, poradie po neúplnom 2. kole:

1. Xander Schauffele (USA) 131/-11, 2. Carlos Ortiz (Mex.) 132/-10, 3. Mito Pereira (Čile), Alex Norén (Švéd.) a Sepp Straka (Rak.) 134/-8, ..., 11. Rory SABBATINI (SR) 136/-6