Dunajská Streda končí svoju európsku púť: V odvete domáci nestačili na Partizan Belehrad

Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy.

Po minulotýždňovej prehre na pôde Partizanu Belehrad (0:1) neuspeli ani vo štvrtkovej domácej odvete, keď podľahli srbskému súperovi 0:2.



Skóre otvoril v 20. minúte Danilo Pantič, DAC mohol vyrovnať v druhom polčase, ale v 78. min Andrija Balič nepremenil penaltu. Naopak, vzápätí pridal druhý zásah hostí Ricardo Gomes.



FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Partizan 0:2 (0:1)

Góly: 20. Pantić, 80. Ricardo, ŽK: Beskorovainyi, Vera, Nicolaescu - Uroševič, Vujačič, Pantič, Jojič. Rozhodovali: Bieri – Zürcher, Maire (všetci Švaj.), 4.085 divákov.

FC DAC: Jedlička – Kružliak, Beskorovainyi, Brunetti – Vera (81. Rymarenko), Njie (70. Moumou), Schäfer, Nebyla (46. Balič), Ciganiks – Sharani (57. Taiwo), Divkovič (81. Nicolaescu)

FK Partizan: Popovič – Lutovac, Vujačič, Saničanin, Uroševič – Jojič (70. Ščekič), Zdjelar – Pantič, Natcho (61. Holender), Markovič (61. Jovič) – Ricardo (85. Milovanovič)



Dunajská Streda vstúpila do zápasu s cieľom zmazať jednogólové manko z prvého stretnutia. Prvá strela prišla z kopačky domácich, keď v 3. minúte Divkovič zahrozil z ostrého uhla, Popovič napokon vyrazil loptu na roh. Už začiatok zápasu naznačil, že srbské mužstvo sa do útoku hrnúť nebude. To potvrdila prvá pätnásťminútovka, keď mal viac loptu na kopačkách DAC, ale do šancí sa nedostával. V 19. minúte po rohovom kope hlavičkoval hosťujúci Vujačič k žrdi, Jedlička však famózne chytil. V 20. minúte z prvej šance išiel Partizan do vedenia. Po rohovom kope Natcho prihral odrazenú loptu naspäť Pantičovi, ktorý otvoril skóre. V 26. minúte mohol vyrovnať Sharani, ktorý išiel sám na brankára, jeho strelu však Popovič bravúrne vyrazil. Aj po vedúcom góle zostala Dunajská Streda pri útočnej chuti, ale nedokázala si vypracovať výraznejšiu príležitosť. V poslednej minúte nadstaveného času Partizan urobil rozruch v pokutovom území domácich, lopta sa dostala za obranu k Ricardovi, ktorého z troch metrov vychytal Jedlička aj s pomocou tyče.



Obraz hry sa nezmenil ani v druhom polčase. DAC naďalej útočil, ovládol stred pola, ale bez výraznejších šancí. Partizan vyčkával na možné brejky, z ktorých ani srbské mužstvo veľa vody nenamútilo. V 69. minúte Schäfer napriahol k strele z 20 metrov, nebezpečnú strelu hostia dokázali zblokovať. Z následného rohového kopu mohol DAC opäť vyrovnať, centrovanú loptu poslal Schäfer hlavou na žrď. V 77. minúte Taiwo dostal výbornú loptu do behu, v pokutovom území si vypýtal faul. Nariadený pokutový kop zahral Balič, ale Popovič loptu vyrazil na roh. V 80. minúte po Baličovom centri sa mohol Divkovič dostať do šance, ale Popovič bol na mieste. Ešte v 80. minúte zvýšil Partizan svoje vedenie. Po Zdjelarovej prihrávke Ricardo z päťky poslal loptu do siete – 2:0. V 84. minúte mohol pridať aspoň čestný gól domáci Balič, keď zahrával priamy kop z hranice šestnástky, ale tesne prekopol bránu. DAC napokon postup nevybojoval, po dvoch prehrách a skóre 0:3 skončil v európskych súťažiach.



hlas (zdroj RTVS):

Antal Németh, tréner Dunajskej Stredy: "Partizan je veľmi dobrý tím a má dobrých hráčov. Mali šance a využili ich. Aj my sme mali príležitosti, ale nepremenili sme ich. Som hrdý na svoj tím, podal dobrý výkon, ale nemali sme šťastie."